«Российский» сыр брянского производства не прошел проверку Роскачества

В продукции «Брасовских сыров» и «Сыра Стародубского» нашли растительные жиры и кишечную палочку.

Роскачество опубликовало исследование 116 торговых марок сыра «Российский» – из трех образцов брянского производства лишь один оказался безопасным.

Проект Роскачество осуществляет совместно с Россельхознадзором. Его цель – выявление фальсификата.

Так, в продукции торговой марки «Брасовские сыры» эксперты обнаружили растительные жиры – об этом свидетельствует наличие фитостеринов и анализ жирнокислотного состава, то есть это фальсификат. Помимо этого, в сыре «Российский молодой» присутствуют следы антибиотиков окситетрациклина и доксициклина, суммарное содержание нитратов и нитритов выше установленного опережающим стандартом Роскачества, содержание жира в сухом веществе не соответствует «Российскому» сыру, консистенция, вкус и запах не соответствуют требованиям стандартов. Ни одной положительной характеристики брасовского сыра специалисты указать не смогли.

В сыре под маркой «Круглый год» производства ТнВ «Сыр Стародубский» обнаружены кишечная палочка и следы антибиотика окситетрациклина. Содержание жира в сухом веществе не соответствует «Российскому» сыру, содержание нитратов выше, а содержание соли ниже установленного опережающим стандартом Роскачества. Также зафиксированы недостатки в органолептике по цвету продукта.

Больше всего баллов набрал сыр под торговой маркой Metro Chef, также произведенный в «Сыре Стародубском». В числе его недостатков эксперты назвали повышенное содержание нитратов, отклонения в жирнокислотном составе, связанные с колебаниями в сырье, вкус и запах.

Сведения о выявленных случаях фальсификации Роскачество направило в Роспотребнадзор.