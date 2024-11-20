Ростехнадзор выдал Брянску паспорт готовности к зиме

Брянск получил паспорт готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приокского управления Ростехнадзора выдала паспорт готовности к отопительному сезону 2024–2025 года городу Брянску. Документ подтверждает, что работы по подготовке к зиме поставщики и потребители тепла выполнили качественно.

Специалисты в преддверии холодного сезона поменяли более 28 километров труб теплотрассы. Участвовали в подготовке к зиме 22 поставщика тепловой энергии, 144 управляющие компании и товариществ собственников жилья. В городе заработали 350 котельных, в том числе 154 крышных. 2 600 многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением и 251 учреждение социальной сферы получили тепло.