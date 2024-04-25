Ротонду с фонтаном отремонтируют в парке Брянска

Ротонду с фонтаном в парке имени Толстого в Брянске отреставрируют впервые за 20 лет. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.

Двадцать лет назад в парке имени А.К. Толстого Брянска построили ротонду с фонтаном. Со временем архитектурное сооружение стало разрушаться: отпадает облицовочная плитка, появились трещины. Руководство парка решило восстановить ротонду.

«Нам предстоит поменять облицовочную плитку, заново оштукатурить и покрасить ротонду. В чаше фонтана положим новую мозаику и над ней установим скульптуру пары голубей», — рассказал замдиректора городского объединения парков культуры и отдыха Артём Цыбатов.

В настоящее время администрация парка готовит документы на ремонт.