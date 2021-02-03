Руководитель следственного управления ответит на вопросы граждан в Навле

4 февраля 2021 года руководитель следственного управления Следственного комитета России по Брянской области проведет выездной прием граждан в поселке Навля.

Прием граждан будет проходить в 11:00 в помещении Навлинского межрайонного следственного отдела по адресу: Брянская область, поселок Навля, переулок III Интернационала, дом №1.

Записаться на прием можно по номерам: 8 (48342) 2-50-45, 8 (4832) 41-33-08.

Должностные лица, организующие прием граждан, могут уточнить мотивы обращения и существо вопроса, а также ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность сведений и доводов.

Гражданам рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее сведения, необходимые для его рассмотрения, а также при себе иметь документ, удостоверяющий личность.