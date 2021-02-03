Руководитель следственного управления ответит на вопросы граждан в Навле

4 февраля 2021 года руководитель следственного управления Следственного комитета России по Брянской области проведет выездной прием граждан в поселке Навля.
Прием граждан будет проходить в 11:00 в помещении Навлинского межрайонного следственного отдела по адресу: Брянская область, поселок Навля, переулок III Интернационала, дом №1.
Записаться на прием можно по номерам: 8 (48342) 2-50-45, 8 (4832) 41-33-08.
Должностные лица, организующие прием граждан, могут уточнить мотивы обращения и существо вопроса, а также ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность сведений и доводов.
Гражданам рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее сведения, необходимые для его рассмотрения, а также при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
03.02.2021 15:02
На высшем уровне
Губернатор провёл рабочую встречу с ректором СмолГУ. СмолГУ при поддержке администрации может обзавестись новым общежитием и стать центром молодёжного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Таковы ключевые итоги рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с ректором СмолГУ Михаилом Артёменковым. Весьма символично, что встреча прошла в канун Дня российского студенчества, но участники говорили не столько о
03.02.2021 14:59
Время прививаться
Губернатор сделал прививку от COVID-19. Подробно о том, как всё прошло, Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. «Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву. Вакцинировался там осознанно для того, чтобы не забирать из нашего общего «регионального котла» вакцину для себя, оставив её для
03.02.2021 14:58
Дом ждёт ремонта
Часто на приёмах граждан по личным вопросам, которые проводит губернатор Алексей Островский в Приёмной Президента РФ в Смоленской области, поднимают тему ЖКХ. И очередной приём, который состоялся на прошлой неделе, не стал исключением. Смолянин Игорь Корнеев пришёл к главе региона с важным для него и для его соседей вопросом — о ремонте кровли многоквартирного жилого
03.02.2021 13:50
Реконструкцию очистных сооружений в локомотивном депо Вязьма-Сортировочная проведут в 2021 году
В 2021 году на Московской железной дороге планируется реализация ряда экологических проектов, в том числе по строительству 4 газовых котельных, реконструкции 4 очистных сооружений. Это минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Очистные сооружения будут реконструироваться в локомотивных депо Вязьма-Сортировочная, Бекасово-Сортировочное, Курск-Сортировочный и Смоленск-Сортировочный, что позволит очищать сточные воды не только предприятий железнодорожного транспорта, но и