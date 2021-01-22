С 1 февраля брянцы смогут узнать результаты тестов на коронавирус через «Госуслуги»

В региональном оперштабе рассказали о целях массовой вакцинации от коронавируса.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области распространил по своим каналам коммуникации инфографику, которая рассказывает о целях вакцинации.

До 1 февраля обе функции должны стать доступными для всех регионов, включая Брянскую область.

Массовая вакцинация началась18 февраля, и россияне могут вопользоваться одним из двух препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

До конца января производители вакцин готовы отгрузить в регионы 2,1 млн доз. А затем каждый месяц наращивать эту цифру.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, чтобы ситуация стала управляемой, вакцинацию должны пройти от 60% населения страны. Это 68,6 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что коллективный иммунитет должен сформироваться к осени, и на это должна работать организация процесса вакцинации.