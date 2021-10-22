С 15 ноября в Брянской области введут новые ковидные ограничения
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, с 15 ноября в Брянской области введут новые ограничения.
Как сообщает региональный оперативный штаб, проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, а также проведение поминальных мероприятий возможно при одновременном нахождении в организациях общепита предельного количества человек исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 30 человек.
Время работы организаций общественного питания сокращено до 23.00.
Жители региона старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
С 15 ноября, напомним, в Брянской области введут систему QR-кодов.
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