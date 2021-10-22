Брянские магазины и аптеки продолжат работу во время локдауна
В региональном оперштабе разъяснили, как пройдут нерабочие дни.
Неделя с 30 октября до 7 ноября объявлена в Брянской области нерабочей в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Заработная плата за нерабочие дни во время локдауна сохранится, сообщает региональный оперативный штаб.
Согласно разъяснениям Минпромторга, работу продолжат системоообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидных лекарств, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров, а также продуктовый ретейл.
Читайте также
Новости регионов
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой»
Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам