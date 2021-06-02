С буйными вандалами в Майском парке Брянска борются стрит-артом

Хулиганы разгромили общественный туалет.

Уличным искусством намерены ударить по вандализму в Майском парке в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил руководитель паркового объединения Сергей Сенин.

На днях в очередной раз вандалы буйствовали в парковом туалете. Они сломали выключатели, выбили стекла и разрисовали стены. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

Работники парка ведут восстановительные работы. Выключатели уже отремонтировали, также заказаны новые стекла.

Чтобы охладить пыл «художников», регулярно разрисовывающих стены туалета, принято решение расписать фасад в технике стрит-арта. Рисунки также украсят спортивные фигуры на скейт-площадке. В ближайшее время здесь начнет работать профессиональный художник.

Это должно стать действенной профилактикой, считает Сенин. Ранее в Майском парке рисунки нанесли на бетонную стену, с тех пор молодежь не оставляет на ней свои «автографы».