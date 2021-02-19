С мамой высадят: председатель Брянской Думы прокомментировал закон о детях-безбилетниках

Регионе вправе самостоятельно устанавливать ответственность за безбилетный проезд детей в общественном транспорте.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот прокомментировал нормы нового закона, запрещающего высаживать детей без билета из общественного транспорта.
«К сожалению, и в нашем регионе бывали случаи, когда детей-безбилетников и в мороз, и в дождь высаживали на остановках. И никто не интересовался, как несовершеннолетний пассажир доберется до дома. Конечно, такая ситуация недопустима. Поэтому было принято решение на законодательном уровне установить запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых», – сообщил спикер заксобрания региона.
При этом, отметил Суббот, принятие документа не означает, что теперь не нужно платить за проезд в общественном транспорте.
«Контролеры при необходимости будут вправе требовать от пассажира подтвердить возраст. Также запрет на принудительную высадку не будет действовать, если ребенок едет в сопровождении взрослого. Согласно принятому закону, субъекты страны смогут самостоятельно устанавливать административную ответственность за безбилетный проезд, учитывая при этом региональную специфику», – заключил он.
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