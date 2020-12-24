С Нового года брянцы все же смогут жарить шашлыки в собственных дворах

В центральном аппарате МЧС заверяют, что для этого достаточно только соблюдать требования пожарной безопасности.

В центральном аппарате МЧС накануне прокомментировали вступающие в силу с Нового года по всей стране, включая Брянщину, огранчений на применении открытого огня на частных подворьях, которые успели получить у брянцев известность как запрет на приготовление шашлыков даже во дворе частного дома или дачи.

Как сообщает ТАСС, в департаменте надзорной деятельности и профилактичесокй работы МЧС заверяют, что о полном запрете речи не идет. Брянцам будет по-прежнему можно жарить на своих шести сотках шашлыки, жечь костры и взрывать петарды. Только придется учитывать элементарные требования пожарной безопасности.

Отмечается, однако, что власти Брянщины будут вправе временно ввести дополнительные ограничения на применение открытого огня на частных территориях в условиях затяжной жары, засухи, сильного ветра или сочетания этих факторов.