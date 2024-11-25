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С улиц Брянска дорожники вывезли 1058 тонн снега

2024, 25 ноября 16:37 Общество
С улиц Брянска дорожники вывезли 1058 тонн снега
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С улиц Брянска дорожники вывезли 1058 тонн снега за выходные. Об этом сообщили в городской администрации.

 

В Брянске продолжается уборка улиц после обильного снегопада. На дорогах работают 17 комбинированных дорожных машин, 11 тракторов, 10 погрузчиков и 10 самосвалов. Пять грейдеров расчищают частный сектор.

За выходные коммунальщики вывезли 1058 тонн снега. Чтобы не допустить образования ледяного наката дороги обработали 1 305 кубометрами пескосоляной смеси.

 

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