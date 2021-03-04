Самогонщицу из Сельцо оштрафовали на 50 тысяч

Она попалась полицейским во время продажи спиртного.

В Сельцо перед судом предстала местная жительница, торговавшая самогоном.

Как сообщает региональная прокуратура, женщина продала самогон покупателю, после чего ее задержали полицейские. Ранее ее неоднократно штрафовали за незаконную торговлю спиртным.

На этот раз сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.