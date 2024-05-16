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Двум жителям Брянщины грозят штрафы за торговлю самогоном

2024, 16 мая 18:39 Происшествия
Двум жителям Брянщины грозят штрафы за торговлю самогоном
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Двум жителям Брянщины грозят крупные штрафы за торговлю самогоном. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В Советском районе Брянска стражи порядка выявили повторный факт продажи самодельного алкоголя. 63-летняя женщина продала бутылку самогона покупателю. Ранее она уже к административной ответственности за аналогичные правонарушения привлекалась. 

А участковые уполномоченные в Бежицком районе областного центра установили, что 87-летний мужчина продал женщине самодельную спиртосодержащую жидкость. Он также уже привлекался к административной ответственности.

На обоих фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

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