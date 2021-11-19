Самоизолировавшимся брянским пенсионерам подарят книги

«Сюрприз будет оценен по достоинству», – уверены инициаторы акции.

Брянским пенсионерам, находящимся на самоизоляции, подарят книги русских и зарубежных писателей-классиков.

Как сообщает региональное правительство, десятки книг с произведениями русских и зарубежных писателей-классиков передали в объединенный волонтерский штаб «Мы вместе» активисты ОНФ и депутаты Брянской областной Думы.

При доставке продуктов и лекарств волонтеры подарят их пожилым жителям Брянской области, вынужденным соблюдать режим самоизоляции из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Идею с книгами общественникам и депутатам подсказал первый опыт работы штаба. Тогда пенсионеры просили добровольцев принести им газеты, журналы и книги, чтобы скрасить вынужденный досуг.

Теперь, уверены волонтеры, сюрприз будет оценен по достоинству.