Самоизолировавшимся брянским пенсионерам подарят книги

«Сюрприз будет оценен по достоинству», – уверены инициаторы акции.
Брянским пенсионерам, находящимся на самоизоляции, подарят книги русских и зарубежных писателей-классиков.
Как сообщает региональное правительство, десятки книг с произведениями русских и зарубежных писателей-классиков передали в объединенный волонтерский штаб «Мы вместе» активисты ОНФ и депутаты Брянской областной Думы.
При доставке продуктов и лекарств волонтеры подарят их пожилым жителям Брянской области, вынужденным соблюдать режим самоизоляции из-за отсутствия прививки от COVID-19.
Идею с книгами общественникам и депутатам подсказал первый опыт работы штаба. Тогда пенсионеры просили добровольцев принести им газеты, журналы и книги, чтобы скрасить вынужденный досуг.
Теперь, уверены волонтеры, сюрприз будет оценен по достоинству.
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