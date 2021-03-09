Санврач назвала ситуацию с COVID-19 в Брянской области нормальной

По уровню заболеваемости результат лучше, чем у соседей.

Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова прокомментировала ситуацию, связанную с распространением COVID-19 на территории региона.

По ее словам, по уровню распространенности заболевания, если сравнивать с летом прошлого года, ситуация сравнима с концом июня.

«Тенденция, которая складывается по распространению заболевания на территории Брянской области, полностью соответствует российской. Но мы показываем результат лучше, чем наши ближайшие соседи», – заявила Трапезникова.

При этом в Брянской области достаточно высокий уровень распространенности ОРВИ – он выше эпидемиологического порога на 8,57. В то же время число внебольничных пневмоний значительно снизилось.

В целом, по словам Людмилы Трапезниковой, «ситуация нормализуется».