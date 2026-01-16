Сдать, чтобы обезвредить: куда в Брянске девать лампы, батарейки и вторсырьё

2026, 16 января 16:39

В современном городе мусор — это не просто то, что «выкинули и забыли». При грамотном подходе он превращается во вторсырьё, а при безответственном — в реальную угрозу для здоровья. В Брянске от серьёзных последствий недавно отделались, по сути, случайно.

Опасная находка на контейнерной площадке

Накануне Нового года на контейнерной площадке у дома № 63 по улице Советской рабочие увидели то, чего там быть не должно: мешок, набитый отработанными люминесцентными лампами.

Такие лампы относятся к отходам первого, самого высокого, класса опасности. Внутри — ртуть. Её пары не имеют запаха, но при вдыхании поражают нервную систему, печень, почки и органы пищеварения, при этом около 80% вещества задерживается в организме. Одна разбитая лампа способна загрязнить примерно 6 м³ воздуха, а также отравить почву и воду на многие годы.

Выбрасывать ртутьсодержащие отходы в бытовой контейнер или оставлять рядом с площадкой просто запрещено.

«К счастью, лампы были целыми, но оставались потенциально опасными: их могли случайно разбить, и тогда ртуть оказалась бы на земле, а пары – в воздухе», – поясняет руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

Где сдавать ртутные лампы в Брянске

По закону жители должны передавать такие лампы в пункты временного накопления. Организовывать их обязаны управляющие компании и районные администрации. Они же должны собирать отходы I и II классов опасности и передавать их федеральному экологическому оператору для утилизации.

По информации мэрии, в Брянске действуют четыре пункта сбора ртутьсодержащих отходов:

— Советский район – проспект Станке Димитрова, 41;

— Бежицкий район – улица Вокзальная, 118;

— Фокинский район – Московский проспект, 106;

— Володарский район – улица Абашева, 64.

Отдельно такие пункты обязаны организовать и управляющие компании. Однако проверка природоохранной прокуратуры в декабре показала, что девять УК в Брянске этим вопросом вовсе не занялись. Ещё у четырёх пункты формально есть, но не соответствуют требованиям. В пятнадцати УК сотрудники даже не обучены работе с опасными отходами.

«В адрес 17 руководителей управляющих организаций внесены представления. Вынесено 19 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 и ст. 8.1 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования сейчас рассматриваются», – уточняет заместитель природоохранного прокурора Брянской области Антон Трошин.

Батарейки и аккумуляторы: маленький размер, большой вред

Если люминесцентные лампы относятся к I классу опасности, то обычные батарейки и аккумуляторы от гаджетов — ко II классу. Одна пальчиковая батарейка разлагается больше десяти лет и способна загрязнить до 20 м² почвы и около 400 литров воды. Поэтому выбрасывать их в обычный контейнер нельзя.

Места сбора батареек также должны организовывать управляющие компании и органы местной власти. Как правило, специальные контейнеры устанавливают в зданиях администраций. Кроме того, по данным Российского экологического оператора, в Брянске такие боксы есть в магазинах «Эльдорадо» в трёх районах города:

— улица 2-я Мичурина, 42;

— улица Ульянова, 58б;

— улица Объездная, 32.

Макулатура, стекло и пластик: не мусор, а ресурс

Бумага, стекло, пластик и жестяная упаковка к опасным отходам не относятся. Их не уничтожают, а перерабатывают. В Брянской области рядом с домом всё чаще можно встретить пункты приёма вторсырья, где за макулатуру или пластик можно получить пусть небольшое, но вознаграждение. Найти их поможет интерактивная карта пунктов «Уберу» на сайте департамента природных ресурсов и экологии региона (ссылка доступна по QR-коду).

Если до пункта приёма добираться неудобно, вторсырьё можно выбросить в специальные сетчатые контейнеры во дворе. Такие баки регоператор по обращению с ТКО обязан установить хотя бы в шаговой доступности.

«На сортировочной линии выделяют более десяти полезных фракций: стекло, металл, текстиль, различные виды бумаги и картона, пакеты и плёнку из полиэтилена высокого и низкого давления, а также ПЭТФ — в основном прозрачные бутылки из‑под воды», – поясняют в пресс‑службе АО «Чистая планета».

То есть в сетчатый контейнер смело можно отправлять бумагу, картон, пластиковые бутылки, упаковку. Всё это потом рассортируют и отправят на переработку на предприятия в разных регионах страны.

Ответственное обращение с отходами — это не абстрактная «экология», а вполне конкретная безопасность двора, дома и города. Лампы, батарейки и стеклянные бутылки в нужных контейнерах — зачастую вопрос не удобства, а здоровья.