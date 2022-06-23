Секс-работница из Брянска встанет на путь исцеления в шоу «Рабы любви» на «Пятнице!»

28-летняя мать-одиночка считает себя некрасивой и никому не нужной.

28-летняя мать-одиночка по имени Соня из Брянска стала участницей нового шоу «Рабы любви» на телеканале «Пятница!».

Как сообщает телеканал, Соня не ценит себя, свое тело и жизнь: «Мать-одиночка, которая стала секс-работницей, чтобы содержать детей. Считает себя некрасивой и никому не нужной. Пришла в Обитель ради детей: чтобы покончить с прошлым и стать примером для дочерей».

Социальное реалити от создателей «Пацанок» призвано помочь 10 героиням, столкнувшимся с насилием и жестокостью, порвать с прошлым и встать на путь исцеления. Помогать им в этом будут директор движения помощи секс-работникам «Серебряная роза» Ирина Маслова, коуч по личному росту Кейт Деннис и психолог Анна Иотко.

«Их обижали, осуждали, ими пользовались. Каждый день они переступают через себя, но каждая из них хочет жить по-другому. Их единственный шанс навсегда порвать с прошлым – обитель. Бывшие секс-работницы вступят в сестринство и проведут восемь недель в аскезе, а наставники проекта станут их старшими сестрами. Они окажут психологическую помощь, покажут другую жизнь и вернут доверие к миру, чтобы девушки смогли заново обрести себя и поверить в любовь», – говорится в анонсе шоу.

Первый выпуск выйдет в эфир 23 июня в 19.00.