Семь пляжей откроют в Брянске в купальный сезон

Семь официальных пляжей откроют в Брянске в ближайший купальный сезон. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске приближается купальный сезон. официальных мест для купания в областном центре семь: у железнодорожного вокзала «Брянск – Орловский», на озере ДСК, на карьере бывшего завода керамзитогравия, на берегу Десны в районе городской больницы №1, на озере Орлик-5, на озёре Мутное и озере в посёлке Белые Берега.

«В местах отдыха оборудованы семь спасательных постов. У наших специалистов есть 40 плавсредств, сотня жилетов и 34 спасательных круга», — уточнил замначальника управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Вячеслав Самойлов.

В местах отдыха поставили знаки «Место купания» и «Будьте осторожны на воде». На пляжах будут дежурить матросы, которые прошли спецподготовку на учебных сборах. Также водолазы убрали опасные предметы со дна водоёмов.

Прошлым летом на официальных пляжах трагедий зафиксировано не было. Спасатели вытащили из воды 18 утопающих.