Семь пляжей в Брянске готовят к купальному сезону

2026, 06 мая 13:31

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании в Брянской городской администрации обсудили подготовку к купальному сезону. Официальных мест для купания будет семь: у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна), на озере «ДСК» и на карьере бывшего завода керамзитогравия в Володарском районе, на Центральном пляже (в районе городской больницы №1) и на озере «Орлик-5» в Бежицком районе и на озерах «Мутное» и ГРЭС в посёлках Белые Берега в Фокинском районе.

«На всех местах для купания будут оборудованы спасательные посты. В марте мы провели инвентаризацию плавсредств и средств спасения, ремонт и подготовку их к работе. Всего в нашем распоряжении имеется 37 гребных и 3 моторные лодки, 95 жилетов, 34 круга. К началу купального сезона на водоёмах города будет установлено 78 знаков безопасности на воде», — уточнил начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.

На подготовку мест для купания в Брянске из казны выделили почти два миллиона рублей. На эти деньги очистят от травы и мусора берега, покрасят лавочки и выровняют грейдером песок. Кроме того, водолазы обследуют дно и очистят от посторонних предметов. Воду перед открытием проверят в «Центре гигиены и эпидемиологии Брянской области». К началу сезона матросы-спасатели пройдут дополнительное обучение и тренировочные сборы.