Семь точек продаж пасхальных куличей откроют в Брянске

Семь точек продаж куличей откроют в Брянске к Пасхе. Об этом сообщили в городской администрации.

Со 2 мая в Брянске стартует продажа пасхальных куличей. Праздничное угощение к будут продавать в семи точках Фокинского, Советского и Бежицкого района областного центра до 4 мая.

Советский район:

— ул. Красноармейская, около дома № 76а;

— ул. Красноармейская, около дома № 142, на территории, прилегающей к ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»;

— пр-т Станке Димитрова, около дома № 86.

Бежицкий район:

— ул. Литейная, около дома № 80, на территории, прилегающей к ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»;

— ул. Литейная, около домов 48/126;

— ул. Ульянова, около дома № 60, на территории, прилегающей к ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».

В Советском и Бежицком районах торговые точки работают со 2 по 4 мая с 8 до 16 часов.

В Фокинском районе купить куличи можно на улице Дзержинского, около дома № 3 с 8 до 17 часов 3 и 4 мая.