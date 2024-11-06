Семь УК Брянска наказали за неубранные во дворах листья
Семь УК Брянска получили предостережения и предписания от администрации за неубранные во дворах листья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Опавшие листья стали проблемой для управляющих компаний Брянска. В сырую погоду на них могут поскользнуться пешеходы.
Уборку «багряного ковра» во дворах контролируют сотрудники администрации. С 16 по 31 октября инспекторы обследовали свыше 40 территорий около жилых домов. Проверяющие выявили 23 нарушения. Семи управляющим организациям инспекторы выписали 23 предостережения и предписания.
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