Семье погибшего на спецоперации брянца вручили орден

Семье мобилизованного брянца, погибшего в зоне СВО, вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Брянской городской администрации прошла церемония вручения Ордена Мужества. Государственную награду Александр Макаров передал семье Евгения Стельмаха.

Мужчина в сентябре прошлого года получил повестку и отправился в зону спецоперации. 29 октября он погиб при выполнении служебных обязанностей.

Указом Президента от 19 декабря 2022 года Евгений Стельмах награждён орденом Мужества посмертно. Его похоронили на центральном кладбище города Брянска.