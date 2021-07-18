Семеро брянцев умерли от коронавируса за сутки

382 человека выздоровели.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2508 исследований на COVID-19. Лабораторно подтверждено 310 новых случаев заболеваемости коронавирусом. 382 жителя региона пошли на поправку. Семь человек скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 679 жителей региона и 77 иногородних.