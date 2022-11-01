Семьи мобилизованных военных поддерживают в Брянске

Для семей мобилизованных жителей Брянска действуют меры поддержки. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, с 1 октября родителей освободили от оплаты кружков в муниципальных учреждениях. Школьники с 5 по 11 класс получают бесплатное горячее питание. А младшеклассники – дополнительно бесплатное питание при посещении продлёнки. Также родители не платят за детский сад.

Кроме того, волонтёры открыли штабы для помощи семьям мобилизованных брянцев. Семьям помогают решить бытовые вопросы, оказывают психологическую и юридическую поддержку. Бесплатные психологические консультации проводят также в Центре по делам молодёжи и семей Брянска.