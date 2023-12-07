Семья участника СВО из аварийного дома дадут квартиру в манёвренном фонде

Семье участника СВО из аварийного дома, в квартире которой нет ванны, переедут в манёвренный фонд. Об этом сообщили в городской администрации.

Руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов посетил аварийный дом по улице Калинин в областном центре. Татьяны Ивановны, чей сын участвует в спецоперации, рассказала ему, что в этом доме они проживают более 35 лет. Здание признали аварийным ещё в 2019 году. Например, в квартире Татьяны Ивановны нет ванной. И двоих маленьких детей купают в тазу.

Денис Семёнов предложил семье переехать в квартиру в манёвренном фонде. Они будут жить там до начала процедуры переселения.