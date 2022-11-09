Семьям мобилизованных брянцев не будут начислять пени за ЖКУ

Семьи мобилизованных брянцев не будут платить пени за просрочку по коммунальным платежам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал очередной указ с мерами поддержки мобилизованных в Вооруженные Силы России жителей. Семьи военных, которых призвали в Вооруженные Силы России не будут платить пени в случае несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт. Для этого необходимо будет подать заявление. Рассмотрят просьбу в течении трёх дней.

Мера поддержки действует с 8 ноября.