Серьезных происшествий в День освобождения Брянска полицейские не допустили

Серьезных происшествий на улицах областного центра в День освобождения Брянска полицейские не допустили. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в Брянске прошли торжества в честь Дня города и 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В праздничный день безопасность на улицах обеспечили сотрудники полиции и Росгварии. Им помогали представители частных охранных предприятий и общественных объединений правоохранительной направленности.

Серьезных нарушений общественного порядка полицейские не допустили. Резонансных происшествий в этот день также зарегистрировано не было.