Сергей Горелов: «Только единство поможет противостоять внешним угрозам»

Трагедия, произошедшая под Выгоничами, стала поводом для серьезного разговора о необходимости национального единства перед лицом внешних угроз. С призывом к консолидации общества выступил руководитель Брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов.

«На фоне разжигания войны со стороны Запада все должны показать, что мы едины в готовности отражения угрозы нашей стране», – заявил политик, обращаясь к жителям Брянщины.

Сергей Иванович, известный в регионе не только как политический деятель, но и как успешный предприниматель, руководитель промышленного холдинга «ЛДС Групп», подчеркнул, что сейчас не время для политических разногласий и социальных разделений. Ситуация требует от всех граждан сплочения вокруг общих ценностей и интересов страны.

В рамках своей деятельности партия «Новые люди» уже предприняла конкретные шаги для поддержки пострадавших – через общественный штаб «Мы вместе» была направлена гуманитарная помощь, и эта работа будет продолжена.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а раненным – желаем скорейшего выздоровления», – отметил Горелов, добавив, что уверен в неотвратимости наказания для тех, кто совершил это преступление против мирных граждан.

Фото из архива Сергея Горелова