Сертификат о вакцинации станет для брянцев пропуском на юг

Брянских туристов призывают привиться от COVID-19.

Для пребывания на курортах Краснодарского края необходимо быть привитым. Для того чтобы посетить туристические города и заселиться в отелях, нужно иметь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Сочи, Анапа и Геленджик готовы принять только вакцинированных туристов. Это правило начнет действовать с 1 июля.

На такие меры пришлось пойти из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Если ситуация не изменится, требования ужесточат с 1 августа. Тогда справку будут обязаны предъявлять все туристы.

Таким образом, только вакцинированные смогут провести отпуск на черноморском побережье.