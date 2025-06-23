Шесть брянских выпускников дважды получили высший результат на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянской области стали известны результаты Единого государственного экзамена ещё по двум предметам. ЕГЭ по обществознанию сдали 2192 человека. От 80 до 99 баллов набрали 334 выпускника. Максимальные баллы получили шесть школьников из Брянска, Унечи, посёлка Клетня и Дятьковского района. София Галкина из гимназии №1 Брянска и выпускница брянского лицея № 27 Алиса Михеева набрали 100 баллов дважды – по русскому языку и обществознанию. Они увеличили число двухсотбалльников в регионе до шести человек.

Физику в Брянской области сдали 953 участника. 124 человека набрали от 80 до 99 баллов. Максимальный результат показал Лев Матвеев из Мичуринской школы Брянского района.