Шесть новых фонтанов возвели в Брянске с 2017 года

Седьмой появится в этом году.

С 2017 года в Брянске появились шесть новых фонтанов.

Это фонтаны у железнодорожного вокзала Брянск I, в Круглом сквере, у Лития, у ГДК имени Горького и другие. Седьмой в этом году обустроят в парке «Юность».

Возведение новых фонтанов в Брянске стало возможным благодаря реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», ставшей впоследствии одной из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда».

В общей сложности с 2017 года в Брянске благоустроили 14 скверов, три городских парка и 78 дворовых территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено около 885 миллионов рублей.