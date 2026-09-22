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Общество

Ветеран Великой Отечественной войны записал послание для жителей Брянщины 2045 года

2026, 22 сентября 08:30
Ветеран Великой Отечественной войны записал послание для жителей Брянщины 2045 года
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Ветеран Великой Отечественной войны записал послание для жителей Брянщины 2045 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Брянская область присоединилась к всероссийской военно-патриотической акции «Послание Победителей: Связь поколений 1945–2045». Послание для потомков записал фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Брянска Борис Васильевич Шапошников. Они услышат его в 2045 году. Капсулу памяти участнику движения «Юнармия» Даниилу Фензелеву передал Герой России Андрей Фроленков.

«Главное — сберечь для потомков подлинные голоса тех, кто ковал Победу, чьи слова и напутствия должны дойти до поколения 2045 года — до столетия Великой Победы», – отметил врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

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