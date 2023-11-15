Шесть УК Брянска игнорируют требования о покосе травы и очистке фасадов

Шесть управляющих компаний Брянска игнорируют требования о покосе травы и очистке фасадов надписей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили итоги муниципального контроля за работой коммунальных служб. Руководитель управления муниципального контроля Константин Сарвиро отметил, что шесть управляющих организаций регулярно игнорируют предостережения о нескошенной траве во дворах и неочищенных от надписей фасадах. Это УК «Альфа», «Брянскомцентр», «Феникс», «УК «Приоритет», «БКС» и «УК «Амега».

Также на совещании вспомнили компании которые прошлой зимой плохо убирали снег. В чёрный список вошли 13 организаций.

«Нужно серьезнее поработать с управляющими компаниями: по закону, жестко. Предупреждать, и если нет быстрого решения проблемы — штрафовать. Не реагируют на штраф – лишать лицензии. Город должен быть чистым круглый год!» — отметил первый заммэра Сергей Антошин.