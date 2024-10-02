Шестой поток офиса «Мама-профи» стартовал в Брянске

Шестой поток офиса «Мама-профи» стартовал в центре занятости Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В конце сентября в Брянске стартовал шестой поток коллективного офиса «Мама-профи». В центре занятости собрались жительницы города, в том числе и многодетные матери. Одна из участниц воспитывает пятерых детей.

Первое собрание было посвящено «Имиджу и самопрезентации». Модератор Марина Руленкова рассказала о формировании имиджа, а психолог Ксения Паулюс — об особенностях самопрезентации.

Также участницы оценили сервис «Колесо жизненного баланса» — тренинг, помогающий определить жизненные приоритеты.

Проект «Мама-профи» — площадка для личностного и профессионального расцвета женщин, воспитывающих детей.