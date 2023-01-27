Шестой сезон капитального ремонта дорог стартовал в Брянске

В Брянске стартовал шестой сезон капитального ремонта дорог. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в Брянске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы проведут на 27 объектах. 26 из них — это улицы, протяженностью более 25 км. Также в план вошёл Славянский мост в составе дороги–защитной дамбы «Брянск–I» — «Брянск–II». Объём финансирования на этот год составляет 1,13 млрд. рублей.

«Снега почти нет. На местности уже можно оценить масштаб работ. Прошу каждую подрядную организацию представить графики выезда на объекты для оценки ситуации», — дал поручение подрядчикам первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный на совещании.

По 19 объектам подрядные организации уже известны. С ними заключены контракты. Остальные ждут торгов.