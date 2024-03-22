Школьники и студенты побывали на экскурсии в Брянской областной Думе
Школьники из соцучреждений и студенты строительного колледжа побывали на экскурсии в Брянской областной Думе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной думы Василий Попадайло встретился со студентами Брянского строительного колледжа имени профессора Жуковского и ребятами из социальных учреждений региона. Речь шла о становлении парламентаризма, особенностях работы думы, процессе законотворческой работы.
Также юные гости прошли по зданию парламента с экскурсией и познакомились с его историей.
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