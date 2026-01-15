Школьники и студенты убрали памятные места Брянска

2026, 15 января 13:35

Школьники и студенты убрали от снега памятные места Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К уборке улиц Брянска от снега присоединяются неравнодушные жители. Приводить в порядок памятные места решила молодёжь областного центра.

Студенты транспортного техникума убирали снег в урочище «Лесные сараи», а строительного – в Семёновском сквере. Ученики школы №6 наводили порядок у памятника «Штрафной роте». А сотрудники дорожного управления убрали территорию около памятника герою-партизану Дмитрию Емлютину.