Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Школьники и студенты убрали памятные места Брянска

2026, 15 января 13:35
Школьники и студенты убрали памятные места Брянска
Источник фото

Школьники и студенты убрали от снега памятные места Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

К уборке улиц Брянска от снега присоединяются неравнодушные жители. Приводить в порядок памятные места решила молодёжь областного центра.

Студенты транспортного техникума убирали снег в урочище «Лесные сараи», а строительного – в Семёновском сквере. Ученики школы №6 наводили порядок у памятника «Штрафной роте». А сотрудники дорожного управления убрали территорию около памятника герою-партизану Дмитрию Емлютину.

Метки: ,

Читайте также

Брянские полицейские составили протокол на водителя после жалобы очевидцев в соцсетях
15 января 12:39
Брянские полицейские составили протокол на водителя после жалобы очевидцев в соцсетях
Торговый центр потушили спасатели в Брянске ранним утром
15 января 11:41
Торговый центр потушили спасатели в Брянске ранним утром
Почти два километра трассы отремонтируют в Дятьковском районе по нацпроекту
15 января 11:37
Почти два километра трассы отремонтируют в Дятьковском районе по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13874) брянск (6737) ДТП (2657) ГИБДД (2179) прокуратура (2004) уголовное дело (1953) Александр Богомаз (1782) суд (1778) авария (1625) мчс (1455) коронавирус (1272) умвд (1011)