Школьники из Брянки отдыхают в брянском лагере «Синезерки»

151 школьник из Брянки отдыхает в брянском оздоровительном лагере «Синезерки». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Этим летом руководства АО «РЖД» пригласило в оздоровительный лагерь «Синезерки» в Брянской области юных жителей города Брянка Луганской Народной Республики. Сейчас там отдыхает 151 ребенок.

Вторая оздоровительная смена проходит под девизом «Синезёрки – поезд детства» и посвящена Российским железным дорогам. Для школьников проводят мероприятия. А еще в лагере есть бассейн и спортивные площадки.

Кроме того, этим летом в брянском лагере «Огонек» детского оздоровительного комплекса «Лесной» уже отдохнули 92 юных жителя Брянки. 9 августа туда приедут ещё 150 ребят из подшефного города.

Всего в этом году в загородных оздоровительных лагерях Брянщины отдохнут 750 детей из Брянки.