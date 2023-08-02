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Школьники из Брянки отдыхают в брянском лагере «Синезерки»

2023, 02 августа 09:55 Общество
Школьники из Брянки отдыхают в брянском лагере «Синезерки»
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151 школьник из Брянки отдыхает в брянском оздоровительном лагере «Синезерки». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Этим летом руководства АО «РЖД» пригласило в оздоровительный лагерь «Синезерки» в Брянской области юных жителей города Брянка Луганской Народной Республики. Сейчас там отдыхает 151 ребенок. 

Вторая оздоровительная смена проходит под девизом «Синезёрки – поезд детства» и посвящена Российским железным дорогам. Для школьников проводят мероприятия. А еще в лагере есть бассейн и спортивные площадки. 

Кроме того, этим летом в брянском лагере «Огонек» детского оздоровительного комплекса «Лесной» уже отдохнули 92 юных жителя Брянки. 9 августа туда приедут ещё 150 ребят из подшефного города.

Всего в этом году в загородных оздоровительных лагерях Брянщины отдохнут 750 детей из Брянки.

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