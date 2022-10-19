Школу на улице Романа Брянского достроят до конца года

Строительство школы № 72 на 1225 мест на улице Романа Брянского в областном центре будет завершено до конца текущего года, сообщил в Телеграм губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сейчас строители обустраивают подъезды к зданию и наводят порядок на прилегающей территории, где уже смонтирована совеременная спортплощадка. Завершены отделочные работы на четвертом этаже. Завозится и собирается мебель, устанавливается оборудование в классах и пищеблоке. Обустраивается парковка, монтируется освещение.

В школе предусмотрены спортивный и гимнатический залы, бассейн, актовый зал на на 560 мест, столовая и библиотека.

В будущем году в Брянске стартует строительство школ на 1225 мест в районе старого аэропорта и в микрорайоне на Флотской.

Брянская область активно участвует в программе по модернизации школьной системы образования. В текущем году в регионе капитально отремонтировали 30 школ.