Новый шнеко-роторный снегоочиститель выехал на борьбу с непогодой в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На Бежицком участке дорожного управления Брянска в строй вступила новая техника – шнеко-роторный снегоочиститель на базе грузового автомобиля «Урал». Обкатка прошла на улице Флотской.

Установка с шириной захвата около трёх метров позволяет отбрасывать снежные массы с проезжей части до 30 метров. Она будет обслуживать улицы, где нет припаркованных вдоль дороги машин.