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Шнеко-роторный снегоочиститель выехал на борьбу с непогодой в Брянске

2024, 11 января 17:30 Общество
Шнеко-роторный снегоочиститель выехал на борьбу с непогодой в Брянске
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Новый шнеко-роторный снегоочиститель выехал на борьбу с непогодой в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

На Бежицком участке дорожного управления Брянска в строй вступила новая техника – шнеко-роторный снегоочиститель на базе грузового автомобиля «Урал». Обкатка прошла на улице Флотской. 

Установка с шириной захвата около трёх метров позволяет отбрасывать снежные массы с проезжей части до 30 метров. Она будет обслуживать улицы, где нет припаркованных вдоль дороги машин.

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