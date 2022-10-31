Штормовой ветер прогнозируют в Брянской области

В последний день октября этого года в Брянской области синоптики обещают штормовой ветер. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В понедельник, 31 октября, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе пройдёт дождь со снегом. А порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В ведомстве отметили, что есть вероятность нарушения электроснабжения, падения деревьев и слабоукреплённых конструкций. Также осложняется обстановка и на дорогах региона. Жителям спасатели порекомендовали в шторм парковать машины в гараже или вдали от деревьев.

Обратиться за помощью можно по телефону — 01 или 101, 112.