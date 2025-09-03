СИМ-анархия в Брянске: когда детские игрушки превращаются в боевые машины

Парк имени 1000-летия Брянска стал эпицентром электросамокатного беспредела. То, что задумывалось как современное развлечение, превратилось в источник травм и конфликтов.

Показательный случай произошел в минувшее воскресенье. Семейка «экстремалов» — папа с пятилетней дочкой на одном самокате, девятилетний сын на другом — устроила настоящий погром возле фонтана. Мальчик на полном ходу снес маму с ребенком. Пока пострадавшие ждали скорую, виновники преспокойно испарились.

Следственный комитет не остался в стороне — возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О ходе расследования докладывают лично председателю СК России.

А ведь система, казалось бы, продумана. Арендовать может только совершеннолетний, за передачу аккаунта — штраф и блокировка. Дети до 7 лет катаются под присмотром родителей, старше семи — самостоятельно, но только в пешеходных зонах. Скорость ограничена: 10 км/ч среди людей, 20 км/ч на велодорожках.

Но теория разбивается о суровую реальность. В июне 60-летний водитель СИМ попал в больницу без сознания с множественными переломами после столкновения с автомобилем в Бежице. Личность пришлось устанавливать по документам.

Российская статистика пугает: рост ДТП с СИМами на 20% за год, полторы тысячи аварий, 1700 пострадавших. Четыреста человек получили тяжелые травмы, есть смертельные случаи.

Подробности и аналитика — на сайте АиФ-Брянск.

Фото: Midjourney