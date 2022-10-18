Синоптик с Брянщины предсказал землякам сезон дождей

Обильные дожди начиная с сегодняшнего дня, вторника, 18 октября, а также в среду и четверг предсказал по всей Центральной России, включая Брянщину, известный синоптик, наш земляк Евгений Тишковец.

По его словам, за три дня выпадет порядка 20% месячной нормы осадков.

Брянцы, зная ситуацию с ливневками в городе, опасаются очередного потопа на улицах.

Ранее синоптики сообщили, что с текущей недели погода нав Брянской области входит в стадию глубокой осени, а в конце октября в регион придет предзимье с холодной и дождливой погодой.