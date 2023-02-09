Сирот из Донецка сводили в брянский цирк

Дети-сироты из Донецка посетили новое представление в Брянском цирке. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Мухина.

Осенью в Брянской областной школы-интерната на воспитания приехали дети-сироты из Донецка.

«Коллектив учреждения окружил их теплом и заботой. Конечно, позаботились и о культурной программе, которая позволяет детям быстрее адаптироваться на новом месте и получить яркие впечатления о регионе», – написала в своих соцсетях Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Мухина.

Дети-сироты посетили Брянский цирк. Они пришли на новую программу цирк на льду «Айсберг».

«Приятно осознавать, что удалось доставить радость детям, нуждающимся в особой защите государства», – добавила Инна Мухина.