600 квартир планируют купить для детей-сирот Брянской области в текущем года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативном совещании правительстве области обсудили обеспечение жильём детей-сирот. За последние десять лет в регионе купили 2948 квартир, в том числе 1928 — в новостройках. Из областного бюджета на это потратили 4,4 млрд рублей. В этом году для детей-сирот планируют купить 600 квартир за 1 млрд 472,4 млн рублей.

В Брянской области действуют два механизма. Так, квартиры покупают за счёт средств федерального и областного бюджета. Также можно получить сертификат на почти 2,5 млн рублей.

«К моменту получения жилья дети-сироты часто уже имеют свои семьи, растят детей, и за эти деньги в райцентре можно купить двух- или даже трехкомнатную квартиру, а в Брянске — вложить эти средства и доплатить», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона поручил главам муниципальных образований и профильным службам детально проработать пообщаться с каждым из детей-сирот и при необходимости помочь с трудоустройством.