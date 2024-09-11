Брянское Госюрбюро и детский омбудсмен заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина встретилась с начальником Госюрбюро Брянской области Артёмом Францевым. Они заключили соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил договорённости о совместных мероприятиях по защите прав детей, правовому просвещению, помощи детям-сиротам и детям-инвалидам.