Сирота из Жирятинского района почти 10 лет ждала квартиру

Девушке-сироте дали квартиру в Сельцо спустя 10 лет.

В прокуратуру Жирятинского района обратилась 31-летняя жительница. С 2013 года девушка состояла на учете в администрации района на получение квартиры, как сирота.

Прокуратура обратилась в суд с иском. И высшая инстанция обязала администрацию Жирятинского района предоставить сироте жилье.

Накануне девушке вручили ключи от благоустроенной квартиры в городе Сельцо.