Систему наружного освещения модернизируют в Брянске

В рамках модернизации системы наружного освещения в Брянске заменят 12 тысяч светильников. Об этом сообщил глав арегиона в своем телеграмм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с исполняющим обязанности директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Федором Капшуковым. Они обсудили мероприятия по повышению надежности энергоснабжения и реализацию социально значимых проектов.

«Важнейший показатель эффективности работы энергетиков — восстановление энергоснабжения в кратчайшие сроки, какой бы сложности ни были работы и в каких бы условиях их не приходилось проводить. И за это — отдельная благодарность от меня лично, от наших жителей», – подчеркнул глава региона.

Также компания принимает непосредственное участие в модернизации транспортной инфраструктуры брянского троллейбусного управления. В компетенцию «Россетей» входит замена оборудования на тяговых подстанциях и капитальный ремонт кабельных линий.

«Еще один важный проект, который взяла на себя компания, — модернизация системы наружного освещения в Брянске. Будет заменено более 12 тысяч светильников на энергоэффективные и установлено новое освещение на улицах города. Главная задача — создать современную городскую систему освещения, при этом все работы будут проведены в рамках действующих контрактов с городской администрацией по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения», – заключил Александр Богомаз.