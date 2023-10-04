Систему оповещения проверят в Брянской области

Систему оповещения населения при ЧС проверят в Брянской области. Об этом сообщили в городской администрации.

В среду, 4 октября, в Брянской области пройдёт плановая проверка системы оповещения населения при чрезвычайной ситуации. При этом включать сирены и громкоговорители не будут.

Информацию о проверку до населения доведут в 10 часов 43 минуты в эфире общероссийских теле- и радиоканалов.