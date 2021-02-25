Скончалась брянский филолог Таисия Печенкина

Она ушла из жизни после тяжелой болезни.

24 февраля после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни доцент кафедры русского языка Брянского госуниверситета имени академика Петровского Таисия Григорьевна Печенкина. Ей было 84 года.

Таисия Печенкина родилась 21 июня 1936 года в Мичуринске Тамбовской области. После окончания историко-филологического факультета Мичуринского пединститута работала учителем русского языка и литературы Ново-Ситовской средней школы в Тамбовской области.

Окончила аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. В 1976 году ей присудили ученую степень кандидата филологических наук.

В Брянском госуниверситете Таисия Григорьевна работала с 1981 года. Более четверти века она занимала должность доцента кафедры русского языка.

«Таисия Григорьевна относилась к тому поколению, которое во многом определило путь развития филологического образования в университете. Требовательность к себе и окружающим, строгость и доброжелательность, тактичность и скромность – вот те черты, которые были свойственны этому замечательному человеку и преподавателю. Высочайший профессионализм, увлеченность своим делом, верность идеалам воспитания будущих учителей русского языка и литературы, высокая работоспособность – все эти качества ценили в Таисии Григорьевне коллеги, многочисленные ученики», – отметили в университете.

Ректорат университета, коллективы кафедры русского языка, филологического факультета, института русской и романо-германской филологии, выпускники разных лет выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Таисии Печенкиной.